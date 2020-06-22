У ВООЗ заявили, що наслідки пандемії коронавірусу відчуватимуться ще десятиліття

Пандемія хвороби COVID-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть. Про це пише Укрінформ з посиланням на The Economic Times.

«Пандемія нового коронавірусу все ще набирає обертів, її наслідки будуть відчуватися протягом кількох десятиліть», – наголосив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус.

Гебреісус зазначиив, що пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров’я.

«Це ще й економічна криза та соціальна криза, а у багатьох країнах – ще й політична криза», – додав Гебреісус.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 – летальний, одужали 4 849 111 осіб.