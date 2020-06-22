Пандемія COVID-19: у МЗС презентували інтерактивну мапу для планування подорожей за кордон

В Україні презентували інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Уряди країн світу запроваджують обмеження на пересування через пандемію COVID-19. Правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються. Як розібратися, куди можна їхати, а куди – ні? Наша нова карта дозволить громадянам України уникнути плутанини», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Інтерактивна карта відображає режими в‘їзду та транзиту у всіх країнах світу на основі оперативної і перевіреної інформації Міністерства закордонних справ України і закордонних дипломатичних установ. Дані карти регулярно оновлюються. Три шари інформації дозволяють перевірити, чи можна в’їхати до країни чи проїхати її транзитом, та за яких умов.

«Кожен громадянин тепер має доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення в інших країнах у будь-який час доби просто на екрані свого комп’ютера чи смартфона. Це наша цифрова відповідь на виклики коронавірусної кризи», – повідомив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба зауважив, що навіть після завершення пандемії COVID-19, онлайн-карта залишатиметься зручним інструментом для громадян при плануванні подорожей за кордон.

Карта вже працює у тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map

Міністерство закордонних справ України звертає увагу, що згаданий онлайн-інструмент не є політичною картою світу. В основі зображення лежить картографічна модель.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я назвали країни, повернувшись з яких потрібно проходити обсервацію. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.