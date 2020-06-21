ОСТАННІ НОВИНИ

У Верховній Раді хочуть врегулювати право чоловіків на декрет

Наталя Дуляба

|

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати право чоловіків йти у декретну відпустку та на лікарняний, якщо дитина захворіла. Про це пише ТСН.

 

Напрацьованим законопроєктом у парламенті хочуть внести зміни до вже чинних законів, аби урівноважити право жінок і чоловіків на догляд за дитиною.

Відтак ті, хто став батьком, матимуть 14 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Крім того, татусі зможуть піти на лікарняний, якщо дитина хворіє, а також у декрет, якщо мама працює.

У більшості країн Європи батьківська відпустка є. І ледь не половина чоловіків нею користуються.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...