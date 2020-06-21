У Верховній Раді хочуть врегулювати право чоловіків на декрет

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати право чоловіків йти у декретну відпустку та на лікарняний, якщо дитина захворіла. Про це пише ТСН.

Напрацьованим законопроєктом у парламенті хочуть внести зміни до вже чинних законів, аби урівноважити право жінок і чоловіків на догляд за дитиною.

Відтак ті, хто став батьком, матимуть 14 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Крім того, татусі зможуть піти на лікарняний, якщо дитина хворіє, а також у декрет, якщо мама працює.

У більшості країн Європи батьківська відпустка є. І ледь не половина чоловіків нею користуються.