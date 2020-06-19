ОСТАННІ НОВИНИ

Володимир Зуб: «Якщо молодь вважає, що повинна перехворіти COVID-19, – це неправильний підхід»

Вероніка Рой

|

Головний медик Львова Володимир Зуб про важливість карантинних обмежень у період карантину:

«Для більшості людей перебіг цього захворювання є легким – це близько 80%, для 20% – важким, а орієнтовно для 3% – критичним, навіть летальним. Ризик для всіх є однаковий. Всі мають дотримуватися правил. Якщо молодь вважає, що повинна перехворіти і все буде легко, – це є неправильний підхід, тому що ця молодь приходить до своїх батьків, бабусь, дідусів, їх інфікує. І ми сьогодні бачимо, з якими важкими пневмоніями госпіталізують людей старшого віку. Тому всі, від малого до великого, мають берегтися. Всім потрібно знову змобілізуватися, бути обережними, і думати, в який відсоток я потраплю –  в число 80, де легко, в число 20, де важко, чи число 3 – де закінчиться все трагічно. Цього ніхто не знає.

Фактично минулого тижня у нас майже обнулили залишки відібраних матеріалів. Зараз у лабораторії надходять і старі, і нові. Станом на сьогодні стаціонари, які приймають хворих із пневмонією чи підозрою на коронавірус, результат ПЛР отримують впродовж максимум двох діб, і одразу приймається рішення щодо тактики лікування. Зараз затримок немає. За оперативною інформацією, залишок у холодильниках на сьогодні – близько 700 проб. Це така кількість, яку за вихідні зможуть надолужити, тому що поступлення свіжих аналізів на вихідних є меншим».

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...