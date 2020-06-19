Володимир Зуб: «Якщо молодь вважає, що повинна перехворіти COVID-19, – це неправильний підхід»

Головний медик Львова Володимир Зуб про важливість карантинних обмежень у період карантину:

«Для більшості людей перебіг цього захворювання є легким – це близько 80%, для 20% – важким, а орієнтовно для 3% – критичним, навіть летальним. Ризик для всіх є однаковий. Всі мають дотримуватися правил. Якщо молодь вважає, що повинна перехворіти і все буде легко, – це є неправильний підхід, тому що ця молодь приходить до своїх батьків, бабусь, дідусів, їх інфікує. І ми сьогодні бачимо, з якими важкими пневмоніями госпіталізують людей старшого віку. Тому всі, від малого до великого, мають берегтися. Всім потрібно знову змобілізуватися, бути обережними, і думати, в який відсоток я потраплю – в число 80, де легко, в число 20, де важко, чи число 3 – де закінчиться все трагічно. Цього ніхто не знає.

Фактично минулого тижня у нас майже обнулили залишки відібраних матеріалів. Зараз у лабораторії надходять і старі, і нові. Станом на сьогодні стаціонари, які приймають хворих із пневмонією чи підозрою на коронавірус, результат ПЛР отримують впродовж максимум двох діб, і одразу приймається рішення щодо тактики лікування. Зараз затримок немає. За оперативною інформацією, залишок у холодильниках на сьогодні – близько 700 проб. Це така кількість, яку за вихідні зможуть надолужити, тому що поступлення свіжих аналізів на вихідних є меншим».

Фото: ЛМР