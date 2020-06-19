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Остап Дроздов: «Мер Львова є на посаді уп'ятеро довше, ніж був Янукович»

Ольга Денисяка

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Журналіст Остап Дроздов про гостру необхідність змінювати місцеву владу Львова та мафіозно-корупційну систему управління містом під час 15-річного мерства Андрія Садового:

«Дорогі львів’яни! Як ви можете говорити про зміни в країні, якщо ви 15 років у своєму місті мера не можете поміняти! Про який порятунок України ви горланите, якщо своє рідне місто не годні врятувати від аферистів?

Такі претензії, які я чую під час кожної своєї поїздки за межі Львівщини, є більш ніж справедливими й обґрунтованими. За декілька місяців – місцеві вибори. Вони для мене – гірка печаль, глибока журба. Наш мер на посаді у 5 разів довше, ніж був Янукович.

15 років – це не лише діагноз. Це – вирок. Бо за цей час зацементувалася мафіозно-корупційна модель управління містом зі своїми любимчиками, відкатами, дозвільними махінаціями, земельними оборудками. Метастази з 15-річним стажем оповили всі сфери містожиття.

Система, яка не міняється 15 років, міцно консервує дуже претензійне місто, яке вміє лише всіх повчати, а саме вклякло в заторах, транспортному колапсі, самовільних забудовах, управлінському хаосі й вибіркових підходах на засадах дружби й відсотків. Крім того, політично львівський мер повністю ліг під зеленку, а це – плювок в обличчя міста Лева як генератора усіх загальнодержавних протестів та збурень.

Я вважаю, що Львів, який не спроможний на зміну свого керівництва тут, не спроможний на зміну верхів. Пора міняти. Давно пора. Задовго воно тягнеться. Майте совість! 15 років! Маленький Ісусику, поможи».

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