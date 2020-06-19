Головного іженера військового лісгоспу на Львівщині затримали на хабарі

У п’ятницю, 19 червня, на хабарі затримали головного інженера військового лісгоспу на Львівщині. Посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів за продаж необлікованої лісопродукції без дозвільних документів.

«Посадовець займався систематичним збутом необлікованого кругляка. Ліс відвантажували за заниженими цінами та без жодних товарно-транспортних документів. Для статусності зловмисник хизувався неіснуючими зв’язками у прокуратурі та СБУ», – інформують у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Погорів посадовець на хабарі у майже 2,5 тисячі доларів США. Затримали його після одержання 42 500 гривень – заключної частини неправомірної вигоди.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини повідомили, що головний інженер одного із державних лісгоспів вимагав у громадянина 42 500 гривень хабара за продаж необлікованої лісопродукції без дозвільних документів.

Чоловіка затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ