ОСТАННІ НОВИНИ

Головного іженера військового лісгоспу на Львівщині затримали на хабарі

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 19 червня, на хабарі затримали головного інженера військового лісгоспу на Львівщині. Посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів за продаж необлікованої лісопродукції без дозвільних документів.

 

«Посадовець займався систематичним збутом необлікованого кругляка. Ліс відвантажували за заниженими цінами та без жодних товарно-транспортних документів. Для статусності зловмисник хизувався неіснуючими зв’язками у прокуратурі та СБУ», – інформують у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Погорів посадовець на хабарі у майже 2,5 тисячі доларів США. Затримали його після одержання 42 500 гривень – заключної частини неправомірної вигоди.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини повідомили, що головний інженер одного із державних лісгоспів вимагав у громадянина 42 500 гривень хабара за продаж необлікованої лісопродукції без дозвільних документів.

Чоловіка затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...