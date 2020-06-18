Мешканцям Львівщини нагадують про заборону «джипінгу» на території «Сколівських Бескид»

Мешканців Львівщини просять не займатися «джипінгом» на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Про це йдеться на Facebook-сторінці парку.

Як йдеться у повідомленні, «джипінг» приносить чималу шкоду об’єктам природно-заповідного фонду.

«Популярні останнім часом перегони на джипах та квадроциклах проходять у малолюдних та важкодоступних місцях. Зазвичай такими місцями виявляються заповідні території – неповторні куточки природи з рідкісною флорою та фауною. Відповідно до Положення про НПП, на території НПП «Сколівські Бескиди» забороняється пошкоджувати рослини та дерева, розорювати місця гніздування птахів, створювати шум, розпалювати багаття тощо, а в’їзд «джиперів» на заповідну територію взагалі – неприпустимий», – йдеться у повідомленні.

Представники «Сколівських Бескид» зазначають, що здебільшого «джипери» залишають після себе понівечену природу і «зникають непокараними, хоча кожен заїзд джипів на заповідні землі є автоматичним порушенням закону».

«Усе це призводить до порушення ряду Законів України. Однак порушення законів не зупиняє організаторів та учасників «джипінгу» і вже наступною ціллю для підкорення стають нові куточки природи… Адміністрація парку та активісти прийняли рішення спільно організовувати рейди та проводити роз’яснювальну роботу. Сподіваємось і віримо, що власники мотоциклів та автозасобів підвищеної прохідності будуть небайдужими до збереження навколишнього середовища і не знищуватимуть природу нашого краю, а будуть примножувати і оберігати її для наших нащадків», – зазначають у Національному природному парку.