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Цьогоріч прощу до Страдчу проведуть онлайн

Вероніка Рой

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Щороку 26 червня з нагоди Дня мирянина відбувається проща до Страдчу. Втім цьогоріч вона пройде в режимі онлайн. Про це інформує «Духовна велич Львова».

 

Розпочнеться проща 26 червня о 10 год. у Храмі Успення Пресвятої Богородиці у Страдчі.

«Цього року щорічна проща  у день мученицької смерті блаженних священномученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прийми, матиме особливий формат. Божественна Літургія буде звершена у Храмі Успення Пресвятої Богородиці і розпочнеться о 10:00 год», – йдеться у повідомленні.

Вірян запрошують долучитися до онлайн-трансляції, яка відбудеться на сторінці Страдч. Церква Успення Пресвятої Богородиці, а також на ЖИВЕ телебачення Zhyve.tv.

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