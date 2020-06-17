Цьогоріч прощу до Страдчу проведуть онлайн

Щороку 26 червня з нагоди Дня мирянина відбувається проща до Страдчу. Втім цьогоріч вона пройде в режимі онлайн. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Розпочнеться проща 26 червня о 10 год. у Храмі Успення Пресвятої Богородиці у Страдчі.

«Цього року щорічна проща у день мученицької смерті блаженних священномученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прийми, матиме особливий формат. Божественна Літургія буде звершена у Храмі Успення Пресвятої Богородиці і розпочнеться о 10:00 год», – йдеться у повідомленні.

Вірян запрошують долучитися до онлайн-трансляції, яка відбудеться на сторінці Страдч. Церква Успення Пресвятої Богородиці, а також на ЖИВЕ телебачення Zhyve.tv.