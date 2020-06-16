Володимир Омелян: «Не робіть з авіації спортлото і ломбард»

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян про авіаперевезення в час карантину:

«Слухай, що каже уряд і роби навпаки. Коли було схвалене безглузде рішення зупинити всі регулярні авіаційні перевезення з березня 2020 і фактично зупинити всю транспортну галузь – ми наголошували, що це неправильно і матиме далекосяжні наслідки.

Українські летовища вже п’ятий місяць поспіль виплачують зарплати за рахунок кредитів, які їм довелося взяти в банках під комерційний відсоток. Жодної допомоги від держави!

Жодна українська авіакомпанія не отримала навіть гривні від уряду, у той час, коли у всьому світі в їхніх конкурентів зараз уряди іноземних держав вливають десятки мільярдів доларів. Бо це робочі місця, це стратегічна галузь для забезпечення мобільності населення. Там це: врятувати і підтримати. У той час як у нас: ігнорувати і не розуміти.

Але, я сподівався, що наш уряд, навчившись на власних помилках, коли раптовий мораторій на авіаперевезення спричинив дикий хаос і десятки тисяч українців «застрягли» по всьому світу – зробить висновки і хоча б, нехай запізно, але правильно відновить авіасполучення.

На жаль, ходимо по колу… Вчора анонсовані перші рейси вже скасовані через те, що не були внесені відповідні зміни в постанову 392 і українські летовища не змогли відновити свою роботу.

Те, як була проведена робота з іншими державами – викликає шок. Ніхто нічого не знає і не розуміє.

Вчора в Україну почали прибувати перші міжнародні регулярні рейси і всі пасажири до обіду були змушені йти на 14-денну самоізоляцію, тому що МОЗ так і не передав ДПСУ список країн, віднесений до червоної та зеленої зони. За цілий тиждень (з моменту коли оголосили про ці зони і відміну самоізоляції) не спромоглися зробити табличку. В обід табличку таки опублікували. І що там? Повний треш.

Наприклад, помилка у населенні Мальти – воно зменшене в 10 разів, а відповідно критерій попадання до зеленої зони – збільшений в 10 разів від реального, тому Мальта в червоній зоні, хоча з епідемією там все прекрасно. Я вже навіть не згадую, що держава Togo в списку звучить як Йти. Добре, що хоч в Того нечасто літаємо…

Держави ЄС заздалегідь анонсували, коли вони відкриваються для негромадян ЄС. Ми ж анонсуємо рейси туди, де нас не чекають і не літаємо там, де можна було і не припиняти авіасполучення.

Урядовці справді вважають, що з летовища Сікорського літають лише кияни, а з летовища Бориспіль – лише бориспільці?! Тому, один закритий, бо високий поріг захворюваності в Києві, а інший працює, бо в області все більш-менш?!

Непослідовна політика Зеленського в боротьбі з коронавірусом, до речі, привела до того, що в нас досі росте кількість хворих і європейські держави вносять Україну в червону зону, сполучення з якою обмежене, а контроль – посилено. Чому ми завжди думаємо заднім числом?! Чому не узгодити це нормально з іноземними партнерами? Хто чим взагалі думає, для чого нервувати людей?

Не робіть з авіації спортлото і ломбард!».

Фото: То є Львів