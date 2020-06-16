На Львівщині спіймали рекетирів, які хотіли «віджати» у бізнесмена 1,6 мільйона доларів

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які хотіли «віджати» у бізнесмена зі Східниці 1,6 млн доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

Правоохоронці викрили злочинну групу, до якої входили двоє мешканців Миколаївської області та один житель Львівщини. Чоловіки вирішили збагатитись коштом 50-річного підприємця зі Східниці, у якого вимагали віддати неіснуючий борг.

Як з’ясувало слідство, віддати 1,6 млн доларів у підприємця вимагав син його покійного компаньйона по бізнесу у Криму.

«Постраждалому телефонували та наказували віддати гроші. А одного дня хлопці спортивної зовнішності завітали до потерпілого додому та погрожували знищити майно, фізично розправитись, якщо він не віддасть їм усю суму. При цьому рекетири били чоловіка по голові», – написала прокурорка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.189 КК України (вимагання). Аби встановити всі обставини злочину, вже провели 19 одночасних обшуків на Львівщині та Миколаївщині. Під час них силовики вилучили наркотичні речовини, холодну зброю і зброю для відстрілу гумових куль.

Трьох рекетирів уже затримали, двом із них оголосили підозру. Найближчим часом суд має обрати їм міру запобіжного заходу.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото: Facebook Ірини Діденко