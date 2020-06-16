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«Господарю, знайдись». Десятеро неймовірних собак шукають дім

Соломія Головіна

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Десять собак із ЛКП «Лев» шукають своїх господарів. Знайомтеся: Сніжок, Бруно, Марі, Шуберт, Дора, Джулька, Джейк, Верона, Король, Ріна. Може хтось із хвостатих припаде вам до душі.

 

СНІЖОК, 4 роки

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Дуже скромний хлопець. Не усвідомлює, наскільки він гарний і солідний. Попрацюємо з ним, відмиємо – буде цукерочка.

БРУНО, 4 роки

Місце відлову: вул. Наукова. Спокійний, розумний собака. Метис вівчарки. Видно, що його любили і з ним спілкувалися – розуміє людську мову або, як мінімум, інтонацію.

МАРІ, 2 роки

Ця дівчинка повернулася до нас. Від колишньої дуже тихенької мишки Марі залишився лише глибокий погляд. Тепер вона інша – впевнена в собі, відкрита, весела і дуже жіночна дамочка.

ШУБЕРТ, 3 роки

Місце відлову: вул. Кульпарківська. Атлетичний, дужий, позитивний хлопець. Метис вівчарки. Це абсолютно соціалізований, слухняний собака. Любить життя, задоволений собою, впевнений, що знайде господаря.

ДОРА, 1 рік

Місце відлову: вул. Стрийська (іподром). Яка це чудесна дитина! Дуже хоче мати друзів, але не знає, як це зробити. Хвилюється і боїться підійти, а хвостом від радості рохмахує у всі боки. Смішна і добра.

ДЖУЛЬКА, 6 років

Місце відлову: пл. Соборна. Вона мала господаря, але він, на жаль, почав жити асоціально. А собачка дуже хороша. Ніжна, товстенька, душевна дівчинка. Зовсім домашня.

ДЖЕЙК, 1 рік

Місце відлову: вул. Чорновола. Сибірський хаскі. Мав на собі ошийник і, очевидно, господарів. Врівноважений, спокійний, але постійно переживає і хвилюється.

ВЕРОНА, 4 роки

Місце відлову: вул. Зелена. Дві її донечки вже побували в нас, а тепер і вона. Дуже зворушлива собака. Не довіряє, не охоче йде на контакт, а від неї усе одно віє якоюсь любов’ю і теплом. Ми з нею попрацюємо.

КОРОЛЬ, 9 років

Місце відлову: Стрийський базар. Відома у Львові особа. Нарешті він у нас. Прооперований, слухняний, вродливий. Будь сильним, ти обов’язково одужаєш, хлопче!

РІНА, 1 рік

Місце відлову: вул. Гвардійська. Ця вухата малявка мала на собі ошийник, тож, можливо, її шукають. Гавкуча, бадьора. Постійно весела, бо думає, що потрапила у собачий пансіонат, де усі друзі.

Фото: Ірина Шелест

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