Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі курорти Туреччини, Греції, Єгипту, Іспанії, Італії тощо сьогодні або зовсім недоступні, або пов’язані з безліччю суворих обмежень і серйозних ризиків.

Та все ж літо – це час відпочинку, тому чимало львів’ян звернули увагу на цікавинки, які можна побачити у нашій країні. Так званий внутрішній туризм нині активно розвивається та набирає обертів. Йдеться як про унікальні природні заповідні зони наших західних областей, так і про курортні містечка південних регіонів. В обох випадках туристу гарантовані нові емоції, чудові враження, оздоровлення та гарний відпочинок.

Одним із головних питань у внутрішніх подорожах, а також важливою статтею витрат традиційно є харчування. З одного боку, воно повинно бути якісним і безпечним (з літньою спекою не можна шуткувати), а з іншого – максимально економним. Це набуває особливого значення, якщо йдеться про родинний відпочинок.

Найкращим помічником стане найбільша торговельна мережа країни – «АТБ». Добре знайомі мешканцям Львівщини супермаркети сьогодні відкриті в кожному куточку України: 1123 магазини «АТБ» працюють у 290 населених пунктах, а їхня мапа присутності уже включає 24 області.

Протягом останніх кількох років компанія динамічно розширює власну мережу в південному та західному напрямках. Минулого року прийняли перших покупців близько сотні нових комфортних магазинів «АТБ», були підкорені ще дві області – Чернівецька та Закарпатська. Компанія відкриває чимало нових маркетів навіть у невеликих туристичних містечках, тому туристи матимуть можливість у комфортних умовах і без зайвих витрат поповнити свої запаси гарантовано якісними продуктами та товарами першої необхідності.

Якщо ж є бажання вирушити до морських курортів України, то слід пам’ятати, що мережа «АТБ» пропонує покупцям гарантовано якісні продукти харчування. Компанія створила власний відділ контролю якості, який регулярно проводить перевірки. Більше тисячі товарів щомісяця ретельно тестують у лабораторіях, визначаючи їхні фізико-хімічні й органолептичні характеристики. Неякісні товари на полиці магазинів мережі «АТБ» не потрапляють.

Продукти виробляють, зберігають і перевозять у належних температурних умовах. Компанія «АТБ» володіє солідним власним вантажним парком (7 автоколон) і збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Це дає можливість контролювати величезний товарообіг та своєчасно доставляти продукти в будь-який куточок нашої країни.

Якщо говорити про подорожі до Карпат, то наявність там супермаркетів багаторічного лідера вітчизняного ритейлу позбавляє від потреби тягнути із самого Львова величезний рюкзак з продуктами, ризикуючи при цьому, що вони зіпсуються за такої спеки. Все найнеобхідніше можна купити, прибувши на місце відпочинку. Асортимент кожного з супермаркетів «АТБ» нині перевищує 3,5 тисячі найменувань, близько третини з яких є товарами власних торгових марок. Це означає, що ціни на таку продукцію можуть бути нижчими на 30–40%, що дає українському туристу реальну можливість заощадити кошти сімейного бюджету.

Більш того, цінова політика компанії залишається незмінною вже більш ніж чверть століття: вартість продуктів на поличках добре знайомих майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів супермаркетів торговельної мережі на 10–15% нижча за середньоринкову. Досягли такої економії не за рахунок якості. Секрет максимально доступних цін в «АТБ» простий – це співпраця з виробниками без посередників, системне впровадження інноваційних технологій, динамічне розширення мапи присутності, а також оптимізація багатьох бізнес–процесів та орієнтація на потреби клієнтів. Отже, турист зі Львова, що вирушив у захопливу подорож Україною, зможе вирішити питання харчування, зайшовши до «АТБ».

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