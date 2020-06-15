У «Слузі народу» кожний другий нардеп є мільйонером, – КВУ

У фракції «Слуга народу» 153 із 247 народних депутатів є мільйонерами. Таким чином мільйонером є кожен другий депутат монобільшості. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що ці дані відображені в деклараціях народних депутатів, доступних на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Серед ТОП-10 найбагатших депутатів «Слуги народу»:

Олег Воронько – задекларував 123 млн грн;

Олександр Сова – 79 млн грн;

Андрій Герус – 38 млн грн;

Роман Мулик – 24 млн грн;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Олександр Трухін – 21 млн грн;

Давид Арахамія – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

Найменше коштів серед депутатів «Слуги народу» задекларували Сергій Колебошин (75 тис. грн.), Єлизавета Богуцька (66 тис. грн), Орест Саламаха (62 тис. грн), Юлія Овчинникова (55 тис. грн) та Анатолій Драбовський (16 тис. грн).

Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд грн (90% коштів – готівка).

Як пояснюють у КВУ, при підрахунку враховувалися лише грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи до уваги не бралися. Також не враховувалися грошові активи, які перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів та їх сумісні кошти. Позичені кошти також не враховувалися. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.