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Ігор Мартинюк: «Пандемію в Україні вкотре використовують для небезпечних рішень і маніпуляцій»

Олена Карп'юк

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Голова львівського міського осередку «Народного Руху України» Ігор Мартинюк про наступ на якісну освіту, який відбувається під прикриттям пандемії коронавірусу:

«Не пройшло й декілька днів від гучної новини, про те, що новим міністром освіти може стати поплічник Табачника та регіоналів, як влада зазіхнула на механізм, що суттєво зупиняв хабарництво в освіті, – ЗНО.

В п’ятницю (12 червня, – ред) Кабінет Міністрів скасував в Україні пробне ЗНО, сьогодні вже багато говорять про те, що готуються документи на скасування основного. Це – атака на якісну освіту в Україні. Є різні механізми, які дозволяють під час карантину провести тестування у безпечному режимі. Але пандемію вкотре використовують для небезпечних рішень та маніпуляцій.

ЗНО – це якісна освіта без хабарів. ЗНО – це можливість потрапити в омріяний вищий заклад завдяки власним знанням. ЗНО – це мотивація для учнів підвищувати свій рівень знань, а не шукати кошти на хабар для позитивного результату.

Дистанційне навчання не може компенсувати того, що учень отримає при відвідуванні навчального закладу. У нас немає професійної підготовки для переходу на онлайн-навчання, як це було видно під час карантину, коли частина учнів, особливо в сільській місцевості не мала доступу до інтернету, а батьки знаходились в стресі від безкінечних довгих та незрозумілих домашніх завдань.

Я не знаю, до кого звертатись з цим питанням, оскільки у нас немає міністра освіти, тому закликаю Дениса Шмигаля та уряд відмінити й не приймати будь-які рішення, які можуть зруйнувати те, що вдалось здобути Україні за останні роки, зокрема надію на якісну освіту!».

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