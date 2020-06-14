Volkswagen і Ford спільно випускатимуть електромобілі

Німецький концерн Volkswagen і американський Ford домовилися виробляти спільно комерційні та електромобілі, а також співпрацювати у сфері автономного водіння. Відповідний договір підписали глави обох компаній, повідомляє Громадське із посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з договором, проєкт якого схвалений наглядовою радою Volkswagen 28 травня, Ford з 2023 року почне виробляти в Європі електромобілі, які використовуватимуть як базову технологію модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten — ред.), розроблену німецьким концерном.

У Volkswagen оцінюють зростання обороту в межах від 10 до 20 млрд доларів від такого співробітництва. На базі MEB американці планують випустити більш як 600 тисяч автомобілів.

Крім того, Volkswagen вкладе 1 млрд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, яка розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе в спільний проєкт власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд доларів.

У сегменті комерційних автомобілів Volkswagen розробляє міські автофургони на базі легкового автомобіля, а Ford — фургон вантажністю до однієї тонни. Випускати нові моделі будуть обидві компанії.

Також, з 2022 року Volkswagen буде випускати свій пікап Amarok на базі платформи Ford Ranger.

Водночас наголошується, що даний договір не передбачає злиття капіталів обох концернів.