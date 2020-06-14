Представники Академії сухопутних військ перемогли у напівмарафоні присвяченому річниці Сухопутних військ США

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ стали кращими за результатами Міжнародного напівмарафону, присвяченого 245-тій річниці Сухопутних військ Збройних сил США.

Сьогодні, 14 червня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся Міжнародний напівмарафон, участь у якому взяли близько сотні військовослужбовців Збройних сил США, України, Канади, Данії та Литви. Присвячений цей захід 245-й річниці Сухопутних військ Збройних сил США.

Дотримуючись карантинних вимог, пов’язаних із недопущенням поширення коронавірусу COVID-19, забіг проходив у два етапи групами не більше 50 осіб. Нагадаємо, дистанція напівмарафону складає 21 кілометр. Окрім того, численна група учасників змагань долала дистанцію пішки із військовими наплічниками вагою понад 10 кілограм.

За результатами змагань, кращим в абсолютній першості серед чоловіків став курсант Національної академії сухопутних військ Назарій Чапля, серед жінок – курсантка вишу Марія Білинська. У віковій категорії від 18 до 29 років найшвидшим серед представників чоловічої статі став курсант Сергій Рузак, жіночої – курсант Альона Русанова. Найсильнішим напівмарафонцем у віковій категорії «30-39 років» серед чоловіків визнано заступника начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту підполковника Андрія Арабського, а серед жінок – представницю ЗС США Ешлі Мілс. У віковій групі від 40 до 49 років рівних не було також військовослужбовцю армії США першому сержанту Волтеру Симонсу. До слова, третім у цій категорії подолав напівмарафону дистанцію начальник факультету бойового застосування військ Національної академії полковник Олександр Тимощук. А серед найстарших учасників, віком понад 50 років найспритнішим став сержант-майор ЗС США Дуг Лафреддо.

Медалі, кубки та дипломи переможців Міжнародного напівмарафону вручили начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та командир Багатонаціональної тренувальної місії – Україна (JMTG-U) полковник Збройних сил США Джон Оуклі.

«Сьогоднішній захід ще раз продемонстрував дружбу та братерство, єдність наших прагнень, спільність наших цінностей, що сповідуємо ми та наші колеги зі збройних сил країн-партнерів. Ще раз вітаю наших американських колег з Днем Сухопутних військ та бажаю успіхів та перемог у нелегкій ратній справі», – зазначив під час церемонії відзначення переможців напівмарафону генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Варто додати, що Міжнародний напівмарафон, присвячений 245-й річниці Сухопутних військ ЗС США, відбувся у дружній атмосфері та із дотриманням всіх карантинних вимог, пов’язаних із недопущенням поширення коронавірусу COVID-19.