Київ планує повністю перейти на очищення води без хлору

«Київводоканал» планує вже через 2–2,5 роки повністю відмовитись від використання хлору для знезараження питної води та перейти на більш сучасні та безпечні технології та реагенти, пише Українська правда.

Під час демонстрації нового обладнання з виробництва гіпохлориту на водопровідній насосній станції «Мінська», генеральний директор ПрАТ «АК “Київводоканал» Дмитро Новицький повідомив, що насосна станція «Мінська» – вже тринадцята з чотирнадцяти діючих артезіанських водопровідних насосних станцій, що переведені на нову технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію.

За його словами, невдовзі і «Дніпровська» станція відмовиться від використання рідкого хлору і перейде на більш сучасний і безпечний реагент – діоксид хлору.

Після цього «Київводоканал» перейде до модернізації «Деснянської» водопровідної станції, яка постачає 65% води місту, та підбору оптимальної технології знезараження деснянської води.

«Враховуючи той досвід, що у нас є, протягом двох років можна перейти на нову технологію і на Деснянській станції», – повідомив Новицький.

Як відомо, Київська влада почала думати про заміну хлору для очищення води у 2014 році. Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що з 2015 року більшість київських водопровідних станцій обладнають сучасним очисним обладнанням, і більшість киян зможуть пити безпечну воду з-під крана.

До слова, із подібною ініціативою очищення води нещодавно виступив й кандидат у мери Львова Ігор Васюник