ОСТАННІ НОВИНИ

Київ планує повністю перейти на очищення води без хлору

Андрій Котенський

|

«Київводоканал» планує вже через 2–2,5 роки повністю відмовитись від використання хлору для знезараження питної води та перейти на більш сучасні та безпечні технології та реагенти, пише Українська правда.

 

Під час демонстрації нового обладнання з виробництва гіпохлориту на водопровідній насосній станції «Мінська», генеральний директор ПрАТ «АК “Київводоканал» Дмитро Новицький повідомив, що насосна станція «Мінська» – вже тринадцята з чотирнадцяти діючих артезіанських водопровідних насосних станцій, що переведені на нову технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію.

За його словами, невдовзі і «Дніпровська» станція відмовиться від використання рідкого хлору і перейде на більш сучасний і безпечний реагент – діоксид хлору.

Після цього «Київводоканал» перейде до модернізації «Деснянської» водопровідної станції, яка постачає 65% води місту, та підбору оптимальної технології знезараження деснянської води.

«Враховуючи той досвід, що у нас є, протягом двох років можна перейти на нову технологію і на Деснянській станції», – повідомив Новицький.

Як відомо, Київська влада почала думати про заміну хлору для очищення води у 2014 році. Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що з 2015 року більшість київських водопровідних станцій обладнають сучасним очисним обладнанням, і більшість киян зможуть пити безпечну воду з-під крана.

До слова, із подібною ініціативою очищення води нещодавно виступив й кандидат у мери Львова Ігор Васюник

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...