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Від початку року на Львівщині у ДТП загинуло 99 людей

Андрій Котенський

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За 5 місяців цього року на території Львівщини зареєстрували 3768 ДТП, що майже на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

У травні зареєстрували 740 аварій і в порівнянні з квітнем цифра зросла майже на 200 випадків. 108 автопригод були з потерпілими, в яких травмувалося 136 осіб і загинуло 22 людини.

Загалом, за 5 місяців 2020 року зареєстрували 3768 дорожньо-транспортних пригод, з них 598 з потерпілими, в яких травмувалися 794 особи і 99 загинуло.

Найбільше ДТП стається у п’ятницю в період 18-19 години. Найменше у вівторок та суботу.

Основними причинами ДТП, які були скоєні за 5 місяців:

– порушення правил маневрування — 1548 автопригоди;

– не дотримання дистанції — 1069;

– перевищення безпечної швидкості — 1082;

– керування в нетверезому стані — 261 аварія.

Причинами автопригод з потерпілими є:

– перевищення безпечної швидкості — 218;

– порушення правил маневрування — 127 автопригод;

– не дотримання дистанції — 53;

– керування в нетверезому стані — 36;

– порушення правил проїзду пішохідних переходів – 30 ДТП;

– перехід у невстановленому місці – 14.

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