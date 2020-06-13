Від початку року на Львівщині у ДТП загинуло 99 людей

За 5 місяців цього року на території Львівщини зареєстрували 3768 ДТП, що майже на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У травні зареєстрували 740 аварій і в порівнянні з квітнем цифра зросла майже на 200 випадків. 108 автопригод були з потерпілими, в яких травмувалося 136 осіб і загинуло 22 людини.
Загалом, за 5 місяців 2020 року зареєстрували 3768 дорожньо-транспортних пригод, з них 598 з потерпілими, в яких травмувалися 794 особи і 99 загинуло.
Найбільше ДТП стається у п’ятницю в період 18-19 години. Найменше у вівторок та суботу.
Основними причинами ДТП, які були скоєні за 5 місяців:
– порушення правил маневрування — 1548 автопригоди;
– не дотримання дистанції — 1069;
– перевищення безпечної швидкості — 1082;
– керування в нетверезому стані — 261 аварія.
Причинами автопригод з потерпілими є:
– перевищення безпечної швидкості — 218;
– порушення правил маневрування — 127 автопригод;
– не дотримання дистанції — 53;
– керування в нетверезому стані — 36;
– порушення правил проїзду пішохідних переходів – 30 ДТП;
– перехід у невстановленому місці – 14.
Андрій Котенський