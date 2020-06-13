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Під час грози на горі Грофа зник молодий львів’янин

Андрій Котенський

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Під час сходження на гору Грофа у Івано-Франківській області зник 26-річний львів’янин. Про це повідомляють «Версії» із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

 

Під час сходження двох туристів зі Львова на гору Грофа в селищі Осмолода Рожнятівського району, розпочалась гроза, внаслідок якої вони втратили між собою зв’язок і розійшлися.

Один із них, (22 роки) прибув в заздалегідь обумовлене місце зустрічі, а інший молодий чоловік (26 років) зник безвісти.

Вчора, 12 травня, із 23.00 на місці події працюють рятувальники. Пошуки зниклого тривали всю ніч і наразі не припиняються.

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