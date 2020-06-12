Власник однієї з найбільших дорожніх компаній Львівщини заявив про продаж бізнесу

Депутат Львівської обласної ради Роман Демчина вирішив продати свою компанію з ремонту доріг ПП «Рома». Ця фірма є однією з найбільших компаній, що займаються ремонтами доріг у Львівській області. Своє рішення про продаж успішного бізнесу Демчина пояснив вимогами відкатів від чиновників, пише Zaxid.net.

У четвер, 11 червня, Роман Демчина повідомив про продаж ПП «Рома». При цьому він зазначив, що його бізнес є прибутковим і має на балансі близько 100 одиниць дорожньої техніки, новий асфальтобетонний завод, піщаний кар’єр тощо. Своє рішення продати компанію, де працює близько 200 людей, Демчина пояснив вимогами відкатів чиновниками, не уточнюючи, про кого саме йде мова.

«Набридло пояснювати чиновникам, що очікувати відкат – це не єдине, для чого вони є на своїх посадах. Надзвичайно набридло за кожну нашу роботу пояснювати нащадкам ОБХССників, що ми не крадемо, а закладеної в кошторис маржі достатньо для розвитку і комфортного життя…Чесно, я вже не маю, ні бажання, ні здоров’я працювати в настільки важкій сфері, а тому я прийняв рішення продати ПП «Рома», – повідомив Роман Демчина.

Нагадаємо, що податкова інспекція підозрює депутата облради Романа Демчину у несплаті 3,1 млн грн податків. Слідчі ДФС перевіряють банківські документи та усі договори укладені на ремонт доріг між ПП «Рома» та держзамовниками впродовж 2018-2019 рр.

У березні цього року антикорупційний сайт «Наші гроші» повідомляв про цікавий випадок, коли тендер на ремонт доріг у смт Брюховичі скасували після того, як ПП «Рома» перемогло на аукціоні. Під час аукціону ця компанія запропонувала на 20% нижчу ціну за очікувану вартість. Це перший випадок коли «Онур» прийняв участь у тендері на ремонт доріг від Брюховицької ради і програв. Тендер скасували під приводом ліквідації наслідків коронавірусу.

Зазначимо, що створене у 1995 році ПП «Рома» є однією із найбільших компаній, що займаються ремонтом доріг у Львівській області. Її власником і незмінним керівником є депутат Львівської облради від БПП («Європейська солідарність») Роман Демчина. Лише у 2019 році компанія виграла тендери на ремонт доріг в області на понад 266 млн грн. Серед замовників робіт від ПП «Рома» були департамент дорожнього господарства транспорту та зв’язку ЛОДА, міськради Яворова, Жовкви, Радехова, Новояворівська, Комарно, Сокаля, Дублян та десятки сільських рад.