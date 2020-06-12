Олег Височанський: «Розведення та обміни полоненими грають сьогодні проти України»

Командир 9-ої роти 3-ого батальйону 80-ої ОДШБ, кіборг Донецького аеропорту, який сьогодні очолює «Будинок воїна» у Львові про реабілітацію Росії в очах світової спільноти новою владою України:

«10 червня 16 обстрілів по ЗСУ 1 поранений. 11 червня 14 обстрілів 2 поранених. 12 червня 16 обстрілів 3 поранених. Більше півсотні загиблих, починаючи з січня 2020року. «Просто пєрєстать стрєлять»…

Те, що з Росією не можна ні про що домовлятись і вірити, знає увесь світ. Знають всі, крім нашого президента Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Ми вибрали, не я особисто, а більшість — недосвідченого політика. Зробили свій вибір. Це взагалі не політик на мою думку. Людина, яка йде на посаду головнокомандувача має розуміти, Росія не почала цю війну, для того, щоб закінчити її миром. В неї одна ціль – закріпачити Україну, бо дивляться вони на нас, як на кріпаків і рабів.

А хто коли турбувався про раба? Як він живе, чи що їв чи пив? Чи була якась справедливість? До роботи й все. Таке їхнє бачення про нас. Як на мене, то це ще гірше, як фашисти дивились на євреїв. Всі ці розведення та обміни полоненими грають сьогодні проти держави. Всі хто «втомився від війни» можуть кричати, що людське життя понад усе і ми хочемо миру, та я вам скажу з позиції військового, якщо ми будемо й надалі йти таким шляхом, шляхом капітуляції – миром це точно не закінчиться.

Тому в нас один шлях – показати всьому світу, що ми достойна нація і достойні мати свою державу і ми це зробимо!

Щодо обміну полонених, то саме слово обмін в цій ситуації є недоречним. Там полонених маленький відсоток. І навіть тих моряків, яких віддали й про яких так багато говорила сьогоднішня влада, їх рано чи пізно все одно б повернули. Тому що є рішення міжнародних суддів і в ООН буде розглядатись дальше ця справа і військовий, коли приймав присягу, він був готовий віддати своє життя за батьківщину. А якщо війна – це може бути полон, а полон це є частина війни, частина військової служби. Може бути таке, що доведеться достойно пройти полон, щоб виграти для держави санкції, які Росія могла б отримати. Навіщо забирати кораблі? Щоб їх знищити. Ще раз кажу, це недолугість нашої політичної влади, пов’язаної з піаром, і як на мене прямим впливом Російської агентури, тому що Єрмак, і це не секрет, є засланим «козачком», в якого завдання «подружити» нас з Росією, сподіваємось, що це недолугі та не професійні дії влади… Бо в іншому випадку – це злочин.

Виходить, це не наш гарант, а Росії яка виходить сухою із води. РФ могла отримати дуже великі санкції та втратити, за те що захопила наші кораблі й наших людей, моряків. І кого ми отримали з полону? Україна отримала дві треті цивільних людей, які потрапили туди через різні вчинки. Ми віддали злочинців. Злочинців, які вбивали українців, ми віддали навіть не полонених, а громадян України, це навіть не обмін, це обмін бандитів на тих людей, яких Росія захоплює і як живим товаром торгує, як заручниками. Це і є їхня методика, нічого не змінилося. Створювати конфлікт, а потім його гасити, а ви давайте поступайтесь, і так крок за кроком здавайте свої позиції».