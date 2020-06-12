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МВФ прогнозує цього року в Україні долар по 30 грн

Соломія Головіна

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року. Про це свідчать дані Меморандуму України з МВФ, передає РБК-Україна.

 

Згідно з даними у тексті Меморандуму, номінальний ВВП України в 2020 році залишить 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях – 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році. А потім курс стабілізується на рівні 28,7 гривень за долар.

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курс гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар. На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

Зазначимо, в жовтні Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара, значно поліпшивши його. Тоді МВФ очікував в 2020 році курс 27,72 грн/долар, в 2021 році – 28,70 грн/долар, в 2022 році – 29,67 грн/долар, в 2023 році – 30,64 грн/долар, у 2024 році – 31,61 грн/долар.

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