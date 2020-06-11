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Громадський транспорт Львова просять зробити доступним для маломобільного населення

Ольга Денисяка

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Львівську міську раду просять зробити весь громадський транспорт у місті доступним для маломобільних груп населення. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

 

Автор петиції Максим Барбанов пропонує:

  1. Здійснити закупівлю необхідної кількості автобусів, трамваїв та тролейбусів, які були б доступні для маломобільних груп населення.
  2. Здійснити переобладнання рухомого складу громадського транспорту з адаптацією для маломобільних груп населення, за технічної можливості такого переобладнання.

Переваги таких рішень:

  1. Доступність та комфортність користування громадським транспортом.
  2.  Інклюзивність нашої громади та підвищена соціалізація осіб, з-поміж маломобільних груп населення, через безперешкодне переміщення містом, і активніше спілкування з рідними, близькими та друзями.
  3.  Зменшення потреби використання автомобільного транспорту через наявність гідної дешевшої альтернативи.

Автор зазначає,  що сьогодні у Львові мешкає понад 30 тис. львів’ян з інвалідністю, з них близько 1,5 тис. –  це дорослі та діти, які користуються кріслами колісними, понад 1 тис. осіб, які є повністю або майже незрячі. Майже 100 тис. львів’ян  – пенсіонери за віком, багато з яких мають суттєві порушення здоров’я, які користуються допоміжними засобами для пересування. Окрім того, в місті проживає багато молодих сімей, які виховують дітей, і користуються дитячими колясками для прогулянок та переміщення.

«Усі перелічені групи осіб, складаючи вагому частку серед львів’ян, не можуть на рівних поруч з іншими скористатись, здавалось би таким простим суспільним благом – як громадський транспорт, адже сьогодні чимало рухомого складу в місті Львові не відповідає базовим вимогам доступності для маломобільних груп населення, оскільки, щоб потрапити до салону автобуса чи трамваю, потрібна стороння допомога, що впливає на незалежність у своїх бажаннях та рішеннях цих громадян», – йдеться в тексті петиції.

За один день під петицією підписались 48 львів’ян. Для того, щоб її розглянула міськрада Львова, необхідно набрати 500 підписів. Збір підписів триватиме до початку серпня.

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