Тиждень української музики: онлайн-трансляції Львівської опери 12-14 червня

Львівська національна опера завершує 2019/2020 сезон та показ онлайн-трансляцій вистав тижнем української музики. 12-14 червня відбудуться трансляції опер українських композиторів Миколи Лисенка, Юлія Мейтуса та Євгена Станковича на YouTube-каналі театру за посиланням: https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

Розклад трансляцій:

12 червня, п’ятниця, о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича;

13-14 червня, субота-неділя, о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

13 червня, субота, о 19:00 – опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса;

14 червня, неділя, о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

Просимо звернути увагу, що доступ до перегляду дійсний на час трансляції вистави та 12 годин після її закінчення.

«Коли цвіте папороть»

Новітня прем’єра феєрії «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Є. Станковича відбулася на сцені Львівської опери у 2017 році. Про прем’єру феєрії критики писали: «музика Євгена Станковича – масштабна, всеосяжна…»; «уперше на українській театральній сцені можна було побачити вражаюче уяву дійство у форматі 3D»; «…унікальне поєднання жанрів, народних традицій і сучасної хореографії, а музика зачаровує».

Та до того часу твір пережив десятиліття забуття, будучи забороненим радянською владою ще наприкінці 70-их років ХХ століття. «Я щасливий, що тепер у Львові мій твір відроджується по-новому, першим у грандіозному проєкті Василя Вовкуна «Український прорив», − відзначив композитор Євген Станкович.

Відеозапис вистави доповнений розповідями про історію постановки цього твору композитора Євгена Станковича, режисера Василя Вовкуна та диригента Володимира Сіренка.

Тривалість: 1 год. 35 хв, виконується українською мовою.

«Украдене щастя»

Опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса з часу прем’єри на сцені Львівської опери у 1960 році досі залишається в репертуарі театру. Лібрето створене М. Рильським за однойменною драмою Івана Франка. Сюжет опери вражає глибиною життєвої драми, а почуття головних героїв любовного трикутника, втілені у особливо емоційній музиці. Авторами першопрочитання були диригент Я.Вощак, режисер С.Сміян, сценограф О.Сальман. Вистава мала великий успіх. Багата партитура, оздоблена мелосом українських Карпат, приваблювала нове покоління постановників. У 1989 р. відбулася нова постановка «Украденого щастя» (диригент І.Лацанич, режисер Ф.Стригун, балетмейстер Г.Ісупов, сценограф Т.Риндзак).

Львівська опера онлайн транслюватиме архівний запис вистави 2009 року, за участі славетних солістів театру – народних артистів України Володимира Ігнатенка (Микола Задорожний) та Ігоря Кушплера (Михайло Гурман), а також Заслуженої артистки України Любов Качали (Анна).

Тривалість: 1 год. 55 хв, виконується українською мовою.

«Наталка Полтавка»

Опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка зачаровує відомими мелодіями з перших нот! Наталка Полтавка – улюблениця українського театру вже понад 200 років, адже Іван Котляревський створив цю п’єсу у 1819 році, а композитор Микола Лисенко написав на її основі оперу у 1889-му. Пісенні номери опери розкривають ключові моменти сюжету – тут і прониклива лірика закоханих, жартівливі пісні та діалоги, і щасливий фінал кмітливої Наталки та її нареченого Петра!

Тривалість: 1 год. 45 хв, виконується українською мовою.

Фото: Львівська опера