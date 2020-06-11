Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен день захищає нас від несприятливого впливу навколишнього середовища. Ми навіть не усвідомлюємо наскільки наша шкіра щоденно підлягає негативному впливу: перепад температур, дія ультрафіолетового випромінювання, хімічні реагенти та інше. Еволюційно шкіра здатна витримати цей вплив, але поряд з тим з віком шкіра втрачає цю можливість та здатна зазнати онкологічного переродження.

Онкодерматологія – це міждисциплінарний розділ медицини, який знаходиться на стику дерматології та онкології, і займається вивчення етіології, патогенезу, методів діагностики та лікування новоутворень шкіри та її додатків.

Зважаючи на особливості шкіри, пухлини які розвиваються з неї зазвичай характеризуються швидким ростом, високим ступенем злоякісності. Серед них це меланома, рак шкіри, базаліома, саркома та інші. Але поряд з тим такі утворення належать до візуальних форм раку, тобто не потребують спеціалізованого обладнання для їх ранньої діагностики.

Серед методів діагностики слід відмітити те, що в ранній діагностиці пухлин шкіри щільне місце займає самообстеження.

Що має насторожити на шкірі?

Якщо у Вас утвір на шкірі змінив свій колір або має нетиповий колір: синій, чорний та інші… Якщо утвір почав швидко рости та має розміри понад 1 см. Якщо утвір на шкірі почав викликати неприємні відчуття: свербіж, печіння, біль, лущення, випинає над поверхнею… Якщо утвір на шкірі почав кровити, набрякати, шкіра довкола нього із почервоніннями. Якщо в сім’ї є випадки раку шкіри.

Якщо з’явилися симптоми, що робити?

Спершу слід не впадати в паніку та усвідомити що дані симптоми можуть бути і при доброякісних утворах шкіри, а їх виникнення пов’язане з іншими причинами: травматичне пошкодження шкіри, різка зміна ваги, локалізація утвору над мобільними частинами тіла (пахова область, згини суглобів).

Зазвичай нові утворення на шкірі появляються в певні періоди життя, що пов’язане з гормональним фоном організму або впливом зовнішніх факторів. Переважно поява нових утворень припадає на дитячий вік, період вагітності та на період старіння шкіри (після 50 років). Часто цей процес є генетично детермінований і кардинально вплинути на нього не можливо.

До кого слід звернутись для уточнення діагнозу?

При наявності утворів на шкірі слід звернутись до дерматолога, онкодерматолога, або хірурга-онколога. Спеціаліст зможе за допомогою дерматоскопа встановити попередній діагноз, а при потребі провести біопсію та лікування.

Дерматоскопія – це? Оптичний метод діагностики, який дає змогу візуалізувати утворення шкіри зі збільшенням та використовуючи поляризаційні фільтри оглянути внутрішню структуру утвору. Це метод є повністю безпечний, безболісний та не вимагає підготовки пацієнта.

Чи завжди потрібна операція?

Не завжди, все залежить від характеру утворення. На сьогодні поряд з класичними оперативними втручаннями, широко використовують малоінвазивні технології, які по ефективності не поступаються «класичному скальпелю»: хімічний дебрідмент, кріодеструкція, лазер, радіо-хвиля та інші. Ці методи є безкровними, безпечними та дають добрий косметичний ефект.

Коли потрібно звертатись до онкодерматолога?

Якщо виникла підозра чи вас турбує утвір на шкірі можете звернутись до онкодерматолога. Фахівець встановить діагноз та проведе за потреби лікування.

У медичному центрі «Дельта Мед» вам нададуть кваліфіковану консультацію, проведуть діагностику утворень на шкірі на сучасному дерматоскопі DINO-LITE та за потреби допоможуть підібрати та виконають необхідні лікувальні процедури.

Будьте здорові та бережіть своїх близьких.

З повагою, колектив Медичного центру «Дельта Мед».

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