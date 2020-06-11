На Львівщині шукають переможця лотереї, який виграв майже мільйон гривень

На Львівщині шукають переможця української лотереї «Лото-Забава», котрий виграв 900 тисяч гривень. Про це інформує оператор державних лотерей «М.С.Л.»

Згідно із повідомленням, цьогоріч 7 червня за результатами проведення тиражу української лотереї «Лото-Забава» було виграно 900 тисяч гривень. Виграшний лотерейний білет має номер 0012915, а його власником виявився мешканець міста Золочів Львівської області.

Проте наразі лише відомо, що білет було придбано онлайн 31 травня. А переможець ще не відгукнувся. Тож мешканців Львівщини закликають перевірити свої лотерейні білети.