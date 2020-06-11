Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2», – «Схеми»

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Про це повідомляє програма «Схеми: корупція в деталях».

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті телеканалу «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

В той же час, у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, «ПлюсПлюс» (ТОВ «УніанТБ»), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ПрАТ «ТК «ТЕТ») структуру власності не оприлюднив.

«Схеми» звернулися для отримання коментаря до співвласника групи каналів «1+1» бізнесмена Ігоря Коломойського.Під час телефонної розмови Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі «Студії 1+1» для нього новина: «Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?», – зазначив бізнесмен.

На уточнювальне запитання, чи комфортно Ігорю Коломойському бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив: «А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого… До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання».

Журналісти також звернулися із запитаннями до прессекретаря організації «Український вибір – Право народу» Олега Бабаніна, який наразі не відповів.

До самого Віктора Медведчука додзвонитись не вдалось, він не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.

За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатись у його приймальню, де не відповіли на дзвінки. За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати запитання журналістів «Схем» щодо обставин передачі частки в «1+1» Віктору Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотній зв’язок з редакцією.

Проте у «1+1 медіа» вже відреагували на інформацію про те, що кум Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі «1+1».

«Останніми днями у медіапросторі шириться інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу «1+1», належать Оксані Марченко. Дописувачі ресурсів посилаються на дані, вказані у декларації Віктора Медведчука, яку нардеп нещодавно оприлюднив. Для «1+1 медіа» ця інформація є новою. Наразі юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу. Офіційний коментар «1+1» медіа з’явиться після перевірки інформації», – мовиться у повідомленні.

Зображення: “Схеми”