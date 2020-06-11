Іван Матковський: «Олігархат використав партію «Голос», щоб збити підтримку Порошенка»

Львівський науковець і політолог Іван Матковськийь про складання депутатського мандату лідером партії «Голос» Святославом Вакарчуком:

«З поваги до світлої пам’яті професора Івана Вакарчука, якого ми всі недавно провели у вічність, я б не писав нині із іронією і обуренням про його сина, недовершеного політика, але видатного (світового рівня) співака і музиканта. Якщо хто забув, то спочатку у президенти мав балотуватися «Океан Ельзи», а не «95 Квартал». Далі олігархат вирішив використати партію «Голос», щоб збити підтримку у Львові Петра Порошенка і його політичної сили. Ми всі це розуміли, але одні не хотіли цього бачити, а інші вдавали, що не бачать.

Йдуть місцеві вибори. Покажіть дулю на виборах тим, хто підтримував партію «Голос», або хто належить до її рядів. А Вакарчукам треба дати спокій. Попри все вони плідно попрацювали над популяризацією української культури і трансформацією українського суспільства. Хто з нас зробив більше? Йде – треба подякувати і йти далі. Кожен у свій бік».