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Дружина Дубневича розібрала частину вілли на Коновальця

Наталя Дуляба

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На вул. Коновальця, 110 самовільно почали розбирати історичну віллу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

За даними посадовця, самовільну реконструкцію житлового будинку на вул. Коновальця, 110 виявили 9 червня представники Франківської райадміністрації. У це же день власнику виписали акт-попередження про зупинення всіх робіт.

«Черговий «геній» чергового «геніального архітектора» – розібрати історичну віллу на Коновальця, 110. Районна адміністрація вже надала припис про зупинення робіт, зараз його скерують повторно, а ДАБІ здійснить позачергове обстеження. На місце викликали поліцію, адже відсутні документи на будь-які роботи на об’єкті. Наша позиція: вілла має бути збережена», – написав Андрій Москаленко.

Зазначимо, що власницею вілли на вул. Коновальця, 110 є Наталія Дубневич – дружина нардепа Ярослава Дубневича. Жінка володіє будинком із 2014 року, такі відомості вніс тоді парламентар у свою декларацію про доходи.

Водночас донька Наталії та Ярослава Дубневичів Роксолана Пиртко заявила, що віллу на Коновальця «ніхто не руйнує, там відбувається реконструкція горища». Як підтвердження цього вона опублікувала копію наказу міського управління архітектури та урбаністики від 5 березня 2020 року, яким погоджено проєкт реконструкції будинку на вул. Коновальця, 110 із розширенням за рахунок горища.

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Додамо, що житлові будинки на вул. Коновальця, 108 і 110 є віллами-близнючками родини Равських і Садловських. Їх спорудили у 1906-1907 роках у стилі сецесії за проєктом архітектора Казімежа Равського. Будівлі розташовані в межах історичного ареалу Львова, а будівельні роботи тут є обмеженими.

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