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Український боксер Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри

Вероніка Рой

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Український боксер напівважковаговик Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар’єри. Цю інформацію спортсмен підтвердив Tribuna.com.

 

33-річний боксер зазначив, що поки утримається від подальших коментарів.

Останній поєдинок 33-річний боксер провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC Артуру Бетербієву.

Гвоздик – бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному рингу провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги (14 нокаутом).

Олександр володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який забрав у багаторічного домінатора дивізіону Адоніса Стівенсона.

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