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Сотні мільйонів людей у світі можуть постраждати від нестачі їжі через COVID-19, – ООН

Вероніка Рой

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Пандемія коронавірусу може спричинити надзвичайну ситуацію у сфері продовольства, що позначиться на життях сотень мільйонів людей, якщо не вжити негайних заходів. Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш, передає Радіо Свобода.

 

«Наші продовольчі системи не справляються, і пандемія COVID-19 лише погіршує ситуацію… Цього року ще близько 49 мільйонів людей можуть потрапити в умови крайньої бідності через кризу COVID-19. Кількість людей, які гостро страждатимуть від нестачі їжі, швидко збільшуватиметься», – сказав Ґутерріш.

У разі, якщо не буде вжито негайних заходів для вирішення проблеми, «надзвичайна ситуація у сфері продовольства, що насувається, може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих», наголосив генсекретар ООН 9 червня.

За його даними, зараз у світі голодують понад 820 мільйонів людей, у майже 144 мільйонів дітей віком до п’яти років (більше ніж одна дитина з п’яти у світі) спостерігається затримка в рості.

Генсекретар ООН закликав визначити як ключові продовольчі послуги, гарантувати захист працівникам продовольчого сектору, постачанню гуманітарної допомоги, а також надати підтримку виробникам і дистриб’юторам продовольчих товарів, щоб уникнути перебоїв у ланцюжку постачань.

Крім того, Ґутерріш закликав звернути більше уваги на продовольчі програми, зокрема допомозі дітям, які не мають доступу до шкільного харчування.

Також генсекретар ООН закликав «інвестувати у майбутнє».

«У нас є можливість побудувати більш інклюзивний і стійкий світ. Давайте побудуємо продовольчі системи, які краще задовольнять потреби виробників і працівників цих сфер. Давайте надамо більш широкий доступ до здорової та поживної їжі, щоб ми змогли ліквідувати голод», – наголосив він.

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