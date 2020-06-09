Українська сторона запросила до переговорів у Мінську журналістів з Донбасу

Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, які у 2014 році були змушені виїхати з Донецька, братимуть участь у засіданнях Тристоронньої контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі як представники тимчасово окупованих територій Донецької та Луганського областей, передає hromadske.

Денис Казанський пояснив, що його залучила українська сторона для обговорення питань, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закону про особливий статус окупованих територій.

«Випереджаючи ваші питання, скажу, що йдеться про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, її не буде»,– зазначив Казанський.

Також він нагадав, що тривалий час від окремих районів виступали громадяни Росії Владислав Денего і Наталя Никонорова, «які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу». Водночас переселенці – корінні донеччани й луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких насильно змусили виїхати, – не мали можливості вирішувати долю свого рідного регіону, оскільки досі їх не залучали до ТКГ.

«Тепер ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали у 2014 році через переслідування і погрози, до переліку яких увійшов і я. Ми беремо участь в ТКГ не для того, щоб щось узгоджувати з представниками «Л/ДНР», а саме для консультацій української делегації і обговорення тих пунктів, які Україна взяла на себе зобов’язання обговорювати, коли підписувала мінські угоди», – наголосив Казанський.

Він також зазначив, що виступає проти закріплення особливого статусу окупованих територій у Конституції України. Щодо можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території Казанський вважає, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і проходити можуть виключно за українськими законами.

Зі свого боку Гармаш розповів, що вже сьогодні буде брати участь у роботі політичної підгрупи.

«Ми не будемо вести переговори з «Л/ДНР». Цих букв немає в Мінських угодах. Ми як представники ОРДЛО будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати, або не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу! Зрештою, нам там жити, і не враховувати наші інтереси — значить створювати ґрунт для майбутніх, тепер уже справді цивільних конфліктів», – зазначив Гармаш.

«Моя позиція і щодо Мінська і майбутнього українського Донбасу принципова і не змінювалася все 6 років. Якщо наша нинішня владна команда вважає, що Мінський трек потрібно відпрацювати до його логічного завершення, — що ж, пройдімо цей шлях. Будь-яка реальна дія – це краще, ніж п’ятирічна імітація дії.Зрештою, не закінчивши один процес не можна повністю сфокусуватися на іншому», – додав він.

В Офісі президента повідомили, що Луганську область у ТКГ представлятимуть юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.