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У Нацбанку назвали найкращу монету 2019 року в Україні

Вероніка Рой

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У конкурсі «Краща монета року України» за 2019 рік переміг набір із чотирьох пам’ятних монет «Пектораль». Про це інформує пресслужба Національного банку України.

 

Набір пам’ятних монет «Пектораль» (срібло, номіналом кожної монети 10 гривень)ввели в обіг з 23 грудня 2019 року. Автори ескізів цих монет-переможниць – художниця Наталія Фандікова. Скульптори – Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.

У номінації «Краще розкриття теми» перемогу здобула пам’ятна монета «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України» (нейзильбер, номінал монети 5 гривень). Автори ескізів цієї монети – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко.

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Конкурс «Краща монета року України» проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи.  Цьогоріч переможців серед пам’ятних монет, що вийшли до фіналу конкурсу, обирали представники Національного банку України, Національної академії наук України, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики.

Фото: Нацбанк

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