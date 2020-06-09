Ситуація з коронавірусом у світі погіршується, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі і закликає не припиняти протидію вірусу в країнах, де спостерігається поліпшення. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає УП.

За його словами, в даний час ВООЗ зареєстровано майже 7 мільйонів випадків захворювання на COVID-19 і майже 400 тисяч випадків смерті.

«Хоча ситуація в Європі покращується, в глобальному масштабі вона погіршується», – сказав гендиректор ВООЗ.

При цьому він зазначив, що в деяких частинах Східної Європи і Центральної Азії спостерігається зростання числа випадків захворювання. Гебреісус підкреслив, що у країнах, де спостерігається позитивна динаміка, найбільшою загрозою є самозаспокоєння.

«Більше ніж шість місяців у цій пандемії – це не час для будь-якої країни знімати ногу з педалі. Ми як і раніше закликаємо до активного спостереження, щоб гарантувати, що вірус не повернеться, особливо в зв’язку з тим, що масові зібрання всіх видів починають відновлюватися в деяких країнах», – повідомив він.

Гендиректор ВООЗ зазначив, що організація повністю підтримує рівність і глобальний рух проти расизму. Водночас він закликав протестуючих, які беруть участь в акціях, триматися на відстані не менше 1 метра від інших, мити руки, прикривати кашель і носити маску.