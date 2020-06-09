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Шестеро муркотливих пухнастиків із ЛКП «Лев» шукають дім

Соломія Головіна

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Шестеро котиків із ЛКП «Лев» вирішили зав’язати з вуличним життям і шукають дім. Тож команда підприємства сподівається знайти для пухнастиків турботливих господарів.

 

«Не хочуть вони більше ховатися по підвалах, народжувати кошенят і битися з голубами за крихту хліба. Хочуть жити в сім’ї, бо чули, що там добре. Приходьте до нас за цими малятами!», – наголошують у ЛКП «Лев».

ГРЕЙС, 1 рік

Пишна, добра, смішна мадам. Дуже квартирна дівчинка. Вихована, тиха, м’яко ходить, м’яко муркає і м’яко грається. Любить поїсти і полежати в затишному місці.

ФІАЛКА, 2 роки

Дуже вродлива кицька з неймовірними очиськами. Має характер собаки – віддана, працьовита, довіряє не всім, а лише тим, кого любить. Дуже особлива дівчинка.

МАНЯ, 1 рік

Ніжна, молода, мініатюрна киця. Має виразний чорно-білий окрас і жовті, як в ящірки, очі. Гарна, стильна і дуже зворушлива дівчинка. Хоче ніжностей.

ЗІРКА, 1 рік

Комедіантка і фантазерка. Перед камерою виробляла смішні викрутаси, щоб бути найгарнішою в підбірці. Натомість – підняла всім настрій. Хороша, весела кицька, з нею не буде нудно.

ЛЮСЯ, 1 рік

Струнка, вишукана, елегантна дівчинка. З задоволенням носить попону, ніби це якась сукня. Любить себе демонструвати, тертися об ноги і загравати хвостом.

МУРЧИК, 2 роки

Великий, щокатий, добрий котяра. Такий собі «сеньйор Помідор». Хоче комфорту, погладжувань і смаколиків. Дуже класний, потішний і добродушний хлопець.

Фото: ЛКП «Лев»

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