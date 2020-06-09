СБУ заблокувала понад 2,7 тисячі спільнот, які поширювали фейки про COVID-19

За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19. Про це Львівськолму порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

«Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП», – вказали в СБУ.

За даними СБУ, за останні три місяці відомство викрило 21 інтернет-агітатора, які «за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві».

«Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування. Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові», — зауважили у відомстві.

Зазначається, що агітатори розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстрували кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.