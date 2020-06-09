ПриватБанк дозволив знімати готівку з карток у касах магазинів

ПриватБанк запустив новий сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати. Про це інформує пресслужба банку.

Скористатися такою послугою можуть власники дебетової картки ПриватБанку: зарплатної, студентської чи соціальної картки.

Щоб отримати готівку, на касі торгової точки покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. На касі потрібно буде вести PIN-коду банківської картки.

Наразі така послуга вже дійсна у 65 тисячах торгових точок по усій Україні.