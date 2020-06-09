Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела компанія «АТБ-Маркет», яка є найбільшим представником галузі роздрібної торгівлі України. Серед тих, кому пощастило, є й мешканка нашого міста Лева, що отримала ключі від новенького Citroёn C-Elysee.

Йдеться про сміливий проєкт «В «АТБ» купуй – до АВТО прямуй!». Майже чотири мільйони постійних клієнтів мережі, які щодня відвідують один із супермаркетів «АТБ», котрих у 289 населених пунктах 24 областей країни, в тому числі й на Львівщині, вже більше тисячі, мали нагоду виграти автомобіль.

Для України це перша акція такого масштабу. Лише за 15 днів (з 22 лютого до 11 березня 2020 року) в межах даного проєкту розігрували одразу п’ятнадцять комфортних машин відомої французької марки.

«Як багаторічний лідер вітчизняного ритейлу та яскравий представник соціально орієнтованого бізнесу компанія зуміла успішно провести зазначений проєкт «В «АТБ» купуй – до АВТО прямуй!». Через карантинні обмеження довелося лише трохи змістити терміни офіційного нагородження переможців. «АТБ» завжди гарантує чіткість виконання всіх зобов’язань і прозорість отриманих результатів», – повідомив на власній сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Прізвища переможців, а також дати їхнього нагородження оприлюднили на інтернет-ресурсі акції. П’ятнадцять обранців долі, включаючи й львів’янку Юлію Олегівну Крук, 6 і 7 червня отримали свої нові автівки.

Для компанії «АТБ-Маркет» проведення настільки масштабної та динамічної акції стало першим успішним подібним досвідом. Захід відбувся в партнерстві з іншими відомими компаніями – «Нестле Україна», «Монделіс Україна», «Хенкель Україна».

За умовами акції клієнт у будь-якому із супермаркетів «АТБ» (сьогодні їх налічується аж 1119) мав придбати товари на суму від 500 гривень. Необхідно було лише дотримати кількох умов: у переліку мав бути товар одного з вищезазначених партнерів проєкту і все треба було купити одним чеком. А далі – зареєструватися та покладатися на власне везіння!

«Компанія Nestlé в Україні та ТМ Нескафе в партнерстві з мережею супермаркетів АТБ створили цю ініціативу для того, щоб підтримати наших споживачів та зробити їх повсякденне життя комфортнішим. П’ять українських родин тепер зможуть подорожувати новими автомобілями. Кава Нескафе є світовим лідером у сегменті розчинної кави. Ми раді, що можемо запропонувати споживачам каву на будь-який смак – для бадьорого ранку, для задоволення або для особливих моментів з друзями та близькими. Ми раді вітати переможців, і готові й надалі підтримувати українців якісною та смачною кавою», – говорить Олена Єгорова, керівник відділу розвитку категорії кави, Nestlé в Україні.

Інший партнер проекту також визнає, що головне – це потреби споживачів.

«Мілка дарує відчуття ніжності та свята. Ми радо підтримали запропоновану мережею «АТБ» ініціативу та вітаємо переможців конкурсу, які отримують від нас нові чудові авто. Слідкуйте за нашими новинками та акціями, адже все, що ми робимо – ми робимо для наших споживачів!» – зазначила Олена Солодка, бренд менеджер Milka в Україні.

Заснована в перші роки української незалежності компанія «АТБ» сьогодні стала лідером галузі ритейлу за багатьма показниками: кількістю супермаркетів, чисельністю співробітників, обсягом сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів тощо.

Також компанія відома на українському ринку ще й тим, що в будь-якій ситуації дотримується слова, гарантує виконання усіх взятих на себе зобов’язань. Це стосується і роботи з партнерами, з якими підписують ексклюзивні договори, і надання послуг мільйонам клієнтів. Яскравий фінал проєкту «У «АТБ» купуй – АВТО наближай!» підтвердив це.

Соціальна місія компанії полягає в забезпеченні населення гарантовано якісними продуктами за доступними цінами. Вартість товарів у магазинах «АТБ», у тому числі й у Львові, традиційно на 10–15% нижча за середньоринкову. При цьому важливу роль відіграють системне впровадження додаткових можливостей і підвищення рівня комфорту для клієнтів. Покупців у цій торговельній мережі вважають не просто відвідувачами магазину, а партнерами по бізнесу. Цим принципом послуговувалися навіть тоді, коли на початку березня через загрозу поширення коронавірусної інфекції в Україні огололосили національний карантин.

Щоб допомогти мільйонам українців, включаючи і львів’ян, компанія сконцентрувала свої основні зусилля та ресурси, щоб безперебійно забезпечувати клієнтів гарантовано якісними продуктами та товарами першої необхідності. Також вона максимально пом’якшила сезонне і карантинне зростання цін. За час карантину «АТБ» виділила понад 110 мільйонів гривень на благодійні проєкти, закупівлю медобладнання для обласних клінік, безплатні продовольчі набори для найбільш незахищених верств населення.

Незважаючи на коронакризу, компанія «АТБ» зберегла та примножила свою головну цінність – кадри. Тут не було звільнень чи скорочення штату. Більше того, завдяки динамічному розширенню мережі «АТБ» тільки протягом національного карантину працевлаштували 2,4 тис. українців. Всього з початку року компанія створила 7 246 робочих місць.

У цей період в Україні вперше з’явилися продуктовий онлайн-магазин і сервіс адресної доставки продуктів харчування. Для «АТБ» надання нових унікальних можливостей клієнтам, а також створення для них максимально комфортних і безпечних умов – базова складова діяльності. Турбота про клієнта разом із впровадженням інноваційних рішень для корпорації є пріоритетними напрямками стратегії розвитку бізнесу.

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