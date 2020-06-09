Коронавірус міг поширюватися в Китаї вже в серпні 2019 року, – дослідження

Супутникові знімки лікарняних парковок у китайському місті Ухані, а також тенденції пошуку в інтернеті показують, що COVID-19, можливо, почав поширюватися в Китаї ще в серпні 2019 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Фахівці з Гарвардської Медичної школи, Бостонського університету охорони здоров’я і дитячої лікарні Бостона проаналізували супутникові знімки парковок великих лікарень в Ухані в період із 9 січня 2018 року до 30 квітня 2020 року, а також тенденції пошуку в інтернеті.

Під час дослідження вчені виявили «різке збільшення» транспорту на лікарняних парковках, починаючи з серпня 2019 року. Найбільшу кількість автомобілів було зафіксовано в грудні 2019 року.

Окрім того, аналіз показав сплеск пошукових запитів у китайській пошуковій системі Baidu зі словами «кашель» і «діарея» приблизно за три тижні до появи підтверджених випадків COVID-19 наприкінці 2019 року, йдеться в дослідженні.

«Ці дані насправді особливо переконливі, тому що ми бачили збільшення кількості людей, які шукали шлунково-кишкове захворювання – діарею… і тепер ми знаємо, що шлунково-кишкові симптоми є справді важливим маркером для COVID-19», – заявив CNN головний інноваційний директор дитячої лікарні Бостона Джон Браунштейн.

Він також додав: «Хоча ми не можемо підтвердити, чи був збільшений обсяг (транспорту – ІФ) безпосередньо пов’язаний із новим вірусом, наші дані підтверджують інші нещодавні роботи, які показують, що поява відбулася до ідентифікації на ринку морепродуктів «Хуанань». Ці дані також підтверджують гіпотезу про те, що вірус виник природним шляхом у Південному Китаї і потенційно вже циркулював під час появи Уханського кластера».

Зазначимо, коронавірус почав поширюватися з адміністративного центру китайської провінції Хубей міста Уханя в грудні 2019 року. Відомо, що перші хворі в місті Ухані відвідували оптовий ринок «Хуанань» або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин – змій, птахів, кажанів. Досі достеменно невідомо, чи був ринок «Хуанань» джерелом поширення COVID-19.