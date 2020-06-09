Через негоду на Львівщині мешканці 28 населених пунктів залишилися без світла

Через сильний вітер на Львівщині 28 населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Станом на 12 год. без електропостачання залишається 28 населених пунктів у семи районах області. З них 21 повністю та 7 частково.

Найбільше відключень зафіксовано у Яворівському (6 н.п повністю та 1 н.п частково), Сокальському (6 н.п повністю, 2 н.п. частково) і Мостиському районах (7 н.п повністю).

Для відновлення електропостачання населених пунктів залучено 12 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 47 осіб та 14 одиниць техніки.