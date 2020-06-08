В Україні зростає попит на електромобілі

У травні в Україні зареєстрували 943 електромобілів, що рівно на 300 більше, ніж роком раніше. Про це повідомили в Асоціації автовиробників України, пише Громадське.

З цієї кількості 915 легкових авто та 28 — комерційних. Тобто у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні виріс у півтора раза, а на комерційні знизився на 15 відсотків.

Ринок комерційних електромобілів складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу, як і минулоріч, склали електромобілі моделі RENAULT Kangoo Z. E. Таких зареєстрували 22 одиниці

У реєстраціях легкових електрокарів було 60 нових машин, а більшу частину (855 шт.) охопили вживані автівки.

Найпопулярнішим електрокаром серед українців знову став NISSAN Leaf. Минулого місяця в Україні стало на 282 таких автівки більше.

На другому місці TESLA Model S, її вибрали 136 автомобілістів. Також до травневої п’ятірки найпопулярніших електромобілів увійшли: TESLA Model 3 — 128 шт.; CHEVROLET Bolt EV — 50 шт.; TESLA Model X – 45 шт.

Всього з початку року в Україні зареєстрували 2690 електрокарів: 2548 легкових авто, 141 — комерційних і один автобус.