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У ВООЗ змінили рекомендації щодо носіння масок

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я змінила свою рекомендацію щодо захисних масок і порадила здоровим людям теж носити їх у публічних місцях, де неможливо тримати соціальну дистанцію. Про це пише УП з посиланням на BBC News.

 

У ВООЗ наголосили, що захисні маски – це «бар’єр для потенційно небезпечних крапель».

Зокрема, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у своєму останньому зверненні заявив наступне:

«У світлі нових доказів ВООЗ рекомендує урядам заохочувати своїх громадян до носіння масок у місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватися соціальної дистанції. Наприклад, у громадському транспорті, магазинах або інших тісних і людних місцях».

Видання нагадує, що раніше всесвітня організація не бачила сенсу в тому, щоб здорові люди носити маски, стверджуючи, що на користь цього недостатньо доказів. Була лише рекомендація користуватися масками для хворих.

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