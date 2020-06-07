На заправці біля Житомира побили нардепа від «Слуги народу»

На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від «Слуги Народу» Юрія Заславського. Про це повідомило місцеве видання «Житомир.info».

Пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району сталася бійка між двома чоловіками, під час якої один з її учасників втратив свідомість та впав на землю. На виклик на місце події виїздила слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу поліції.

«Постраждалим виявився народний депутат від політичної партії «Слуга Народу» Юрій Заславський. Чоловік отримав травми – садна та подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання», – йдеться в повідомленні.

Інформацію у коментарі hromadske підтвердила заступниця глави фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

«Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів», – зазначила Євгенія Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.