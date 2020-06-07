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На заправці біля Житомира побили нардепа від «Слуги народу»

Ольга Денисяка

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На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від «Слуги Народу» Юрія Заславського. Про це повідомило місцеве видання «Житомир.info».

 

Пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району сталася бійка між двома чоловіками, під час якої один з її учасників втратив свідомість та впав на землю. На виклик на місце події виїздила слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу поліції.

«Постраждалим виявився народний депутат від політичної партії «Слуга Народу» Юрій Заславський. Чоловік отримав травми – садна та подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання», – йдеться в повідомленні.

Інформацію у коментарі hromadske підтвердила заступниця глави фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

«Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів», – зазначила Євгенія Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.

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