У Львівській філармонії вшановують пам’ять Мирослава Скорика

У пам’ять про видатного митця Львівська національна філармонія 4 червня на офіційному YouTube-каналі презентувала відеозапис концерту за участі Скорика, що відбувся у 2012 році під час Всенародної прощі до собору Святої Софії у Римі, яка тривала впродовж 13-15 жовтня з нагоди благословення відновленого Собору та 120-ї річниці з дня народження його будівничого Патріарха Йосифа Сліпого.

У Римській базиліці Пресвятої Марії ангелів і мучеників (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) духовні твори українських композиторів виконували Сергій Магера та Софія Соловій, Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів та Національна заслужена академічна капела України «Думка», які виступили під орудою диригентів Євгена Савчука та Мирослава Скорика.

На концерті також прозвучала всесвітньовідома «Мелодія». Спеціально для цієї події митець зробив редакцію композиції для солістки та симфонічного оркестру. На події був присутній предстоятель Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав, який після завершення концерту виголосив промову, у якій процитував слова Посла України у Ватикані Тетяни Іжевської про те, щоб пізнати українську душу, потрібно послухати «Мелодію» Мирослава Скорика! Про цей момент неодноразово згодом згадував сам композитор!

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У проекті «Звучання Львівської філармонії» 5 червня прозвучавть твір композитора Івана Небесного «Мегаполіс», присвячений Мирославу Скорику.

У 1995 році львівський композитор Іван Небесний закінчував своє навчання у Мирослава Скорика. Того ж року Іван написав твір «Мегаполіс», виконання якого, за словами композитора, з того часу все ніяк не вдавалося організувати.

У 2017 за ініціативи дирекції Львівської філармонії та оргкомітету Фестивалю «Контрасти» відбулася прем’єра цього твору у новій авторській редакції. Аудіовізуальний перформанс за мотивами віршів Володимира Олейка «Мегаполіс» для актора, камерного оркестру та електроніки прозвучав у Львові у Пороховій вежі в рамках 23-го Фестивалю «Контрасти». До виконання долучився ґуру польської школи експериментальної електронної музики Марек Холонєвський, участь якого у проєкті стала можливою за пітримки Інституту Адама Міцкевича.

У неділю, 7 червня, свою шану генію віддадуть вихованці Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької. Сам Мирослав Михайлович теж навчався у цьому закладі.

На сцені Концертного залу Людкевича у супроводі струнної групи Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії та під батутою Сергія Хоровця виступлять Даніель Комонько (скрипка), Марко Юринець (флейта), Юрій Падковський (кларнет), Степан Сивохіп (гобой), Михайло Закопець (гобой).

У їх виконанні прозвучать твори Баха, Годара, Курпінського та Альбіноні.

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Нагадаємо, видатний композитор Мирослав Скорик відійшов у вічність 1 червня. Поховали його 5 червня у Львові, на Личаківському цвинтарі.

Творча діяльність видатного українського композитора Мирослава Скорика впродовж багатьох десятиліть була пов’язана із Львівською філармонією, де він неодноразово презентував свої нові твори, де безліч разів звучали його композиції. Саме у стінах філармонії він у своєму кабінеті приймав гостей та учнів.