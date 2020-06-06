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Тканинні маски в публічних місцях носити потрібно, – ВООЗ

Андрій Котенський

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Всесвітня організація охорони здоров’я оновила свої рекомендації щодо боротьби з пандемією коронавірусу та закликає уряди країн просити громадян носити маски з тканини на обличчі в громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19. Про це пише Громадське із посиланням на Reuters.

 

У ВООЗ кажуть, що такі заходи безпеки допоможуть зменшити розповсюдження вірусу.

У своїх нових рекомендаціях, які базуються в основному на дослідженнях, проведених за останні кілька тижнів, ВООЗ підкреслила, що маски для обличчя є лише одним із інструментів, які можуть знизити ризик зараження. Водночас спеціалісти застерігають, що носіння маски не має викликати оманливого відчуття захищеності.

Провідна технічна експертка ВООЗ Марія Ван Керхове в інтерв’ю Reuters наголосила: «Ми радимо урядам закликати людей носити маски. І ми вказуємо на те, що маски повинні бути з тканини, тобто не медичні».

«У нас є нові результати досліджень. Тепер у нас є докази того, що носити маску — правильно, вона може стати бар’єром … для крапель, у яких може бути вірус», — додала вона.

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