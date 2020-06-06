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Данило Мокрик: «Віцепрем’єром з євроінтеграції призначили підозрювану в криміналі»

Андрій Котенський

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Відомий львівський журналіст Данило Мокрик про призначення Ольги Стефанішин віцепрем’єром з євроінтеграції:

«Офігійте. Нам призначили віцепрем’єром з євроінтеграції людину, ПІДОЗРЮВАНУ в кримінальному провадженні. І ще й не будь-якому, а у «Справі Олени Лукаш».

Так, це – про Ольгу Стефанішину. Людину, яка прямо зараз притягується до кримінальної відповідальності.

Вона повідомлена про підозру і зараз знайомиться із матеріалами провадження. Після цього – одразу обвинувальний акт і суд. Правда, прокурори кажуть, що вона не сильно поспішає знайомитися. Але рано чи пізно під суд доведеться йти.

Що це за справа?

«Справа Лукаш» – це історія про те, як під час Революції Гідності Міністерство юстиції Олени Лукаш провело явно лівий тендер на нібито аналіз українського законодавства на відповідність європейському. Віддало мільйони особам, які не мали досвіду таких робіт і поздавали криві реферати.

Ольга Стефанішина брала в організації цього тендеру пряму участь, підписала не один документ. Це Лукаш ще може пробувати розповідати, що не мала до цього стосунку, бо покажіть документи з її підписом. Стефанішина такої розкоші немає. Вона сама себе задокументувала.

Але це нікого не погребло. Треба призначити – значить, призначаємо. Навіть, якщо йдеться про підозрювану спільницю Олени Лукаш.

І це – від влади, головний в якій чоловік, Володимир Зеленський, навіть без офіційних підозр називає людей бандитами, бо просто «є кримінальні провадження».

Прекрасний вибір, пане прем’єре Денис Шмигаль!»

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