Львівський обласний кардіоцентр закрили на карантин через коронавірус

Львівський обласний кардіоцентр через поширення коронавірусу закрили на карантин. Медзаклад не приймає хворих з 2 до 22 червня. У дев’ятьох медпрацівників закладу лабораторні тести підтвердили коронавірус. Багато медиків на лікаряному із підозрою на коронавірус, але результатів тестувань на Covid-19 ще нема, повідомили Zaxid.net працівники кардіологічного центру.

В.о. директора кардіоцентру Марія Давимука повідомила, що наразі у кардіоцентрі призупинено прийом хворих до 22 червня.

«Підтверджені випадки захворювання на коронавірус були і серед пацієнтів, і серед лікарів. Пацієнтів перевели у лікарні, де лікують хворих з коронавірусом. Частина лікарів з підтвердженим діагнозом є у лікарнях, частина лікується вдома. Наразі маємо 9 підтверджених випадків серед медпрацівників. Але медиків, які зараз на лікарняному дуже багато. Та поки нема результатів досліджень, невідомо, який у них діагноз», – каже Марія Давимука.

Ті медпрацівники, які контактували з хворими пацієнтами і медиками, пішли, за словами Марії Давимуки, на самоізоляцію як контактні. Вони звернуться до сімейний лікарів і їм відкриють лікарняний. Медики, які ще не були у відпустці, оформили її зараз. Ті ж працівники, які вже відпустки використали, пішли у відпустки за власний рахунок.

На жаль, на результати ПЛР-досліджень доводиться чекати дуже довго. Марія Давимука розповіла, що у них був випадок, коли працівники, що контактували з хворими на коронавірусну інфекцію, чекали на результат 12 днів. Серед них була працівниця, в якої захворювання проходило безсимптомно і вона ходила на роботу.

Куди ж тепер звертатися хворим, у яких виникне інфаркт чи інші проблеми з серцем? За словами Марії Давимуки, це питання керівництво департаменту охорони здоров’я ЛОДА вирішить з міським управління охорони здоров’я найближчим часом.