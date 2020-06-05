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Корокочасні дощі та до +25 градусів: якою буде погода на вихідних у Львові

Вероніка Рой

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Цими вихідними, 6-7 червня, у Львові прогнозують короткочасні дощі та до 25 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

У суботу, 6 червня, у Львові буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі буде 11-16 градусів тепла, а вдень – 20-25 градусів тепла. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

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У неділю, 7 червня, на території Львова прогнозують дощову погоду. Вночі температура повітря становитиме 11-13 градусів тепла, а вдень –  22-24 градуси тепла. Вдень та вночі можливий дощ з грозою. Вітер – південно-східний 7-12 м/с.

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