Балу і його друзі. Шестеро собак шукають люблячих господарів

Шестеро собак із ЛКП «Лев» шукають нові родини. Анабель, Балу, Стьюі, Груша, Бруна, Роджер з нетерпінням чекають на своїх люблячих господарів.

«За час перебування собак на ЛКП «Лев» ветеринари, працівники підприємства та волонтери роблять усе для того, щоб чотирилапим було комфортно. Тут їх лікують (при потребі), вакцинують та стерилізують, годують високоякісними та смачними кормами ТОВ «Кормотех», до їх послуг один з кращих грумерів міста. Проте час перебування кожного собаки на підприємстві є обмеженим – 21 день. За цей час ми активно шукаємо їм нових господарів. Придивіться ретельніше, можливо хтось з переліку стане вашим вірним другом», – наголошують у ЛКП «Лев».

АНАБЕЛЬ, 1 рік

Це надзвичайно ніжна, зовсім молоденька собачка. Потрапила до нас з промислової зони, але поводить себе так слухняно і зразково, ніби з народження її виховували гувернантки. Гуляє на повідку, махає хвостиком і вміє давати лапку. Надзвичайно довіряє людині, горнеться до неї і чекає захисту. Впевнені, що вона потоваришувала б усіма домашніми тваринами, будь то кіт, хом’як, гуска чи інша собачка. Бо вона світла, хороша дитина і від неї віє лише добром. Не для охорони і не для самотності на ланцюгу.

БАЛУ, 9 років

Ми – романтики і віримо, що є людина, яка візьме цього хлопця в свій дім. Можливо, той, хто мав подібний досвід у лікуванні нирок і знає, як це важливо – мати підтримку, бути в теплі і час від часу проходити підтримуючу терапію. Він славний хлопець, позитивний, тихий. Дотепер жив повним життям, нікого не ображав. Зараз йому потрібна турбота з боку людини. Слухняний, вміє гуляти на повідку, туалетні справи робить на вулиці. Міг би жити в квартирі і ходити з вами на прогулянки в парк. Чуйний, зовсім безпроблемний хлопець.

СТЬЮІ, 1 рік

Шукаєте хлопчика? Прихистіть нашого Стьюі. Він ще зовсім зелений і такий смішний. Юний, ще не сформований чоловічок, який дуже тягнеться до знань: навчився за один день гуляти на повідку, а за один урок з кінологом – команді «сидіти». І друзів заводить швидко – кожен, хто його погладить, вже для нього друг. Нам дуже важливо, аби ця світла собача душа потрапила в хороші руки. В сім’ю, де його навчать добрим і правильним речам.

ГРУША, 10 місяців

Хтось скаже, що вона простенька. А інший побачить, наскільки вона вишукана і вродлива. Отих других людей ми і шукаємо. Бо Грушка – справді чудова собачка. Скромна, слухняна, зворушлива. Ніжна в спілкуванні, горнеться і шукає в людських руках тепло. Потрапила до нас худенькою, бо на вулиці явно недоїдала. Зараз хрумає все з апетитом і, як не дивно, завжди ділиться своєю їжею з сусідом. Добра вона у нас.

БРУНА, 3 роки

Це неймовірна дівчинка, таких мало. Інтелігентна, вродлива, добра. Можливо через те, що її мало любили, має дещо занижену самооцінку. Дуже зворушлива, поступлива, нуль агресії. Не собака, а ягнятко. І її великі гарні очі завжди дивляться з якоюсь надією. Вона точно нікого не образить – ні людину, ні кота. Це зовсім безпроблемна, правильна собачка. Шукаємо для неї сім’ю, в якій вона нарешті буде в безпеці, матиме опіку і відчує своє дівчаче собаче щастя.

РОДЖЕР, 2 роки

Маленький, не набагато більше миші, хлопчик. Міг би мати через це багато комплексів, але ні. Виїжджає на своїй харизмі, симпатичній мордочці і жвавому темпераменті. Хороший, добрий, відважний – схожий на маленького пірата. Він міг би запросто жити в квартирі, вміє гуляти на повідку. Жити на подвір’ї теж би міг, бо вдавати, що він начальник охорони, дуже любить.

Фото: ЛКП «Лев»