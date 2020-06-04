У Львові 5 червня прогнозують теплу погоду, але з дощем

У п’ятницю, 5 червня, у Львові прогнозують короткочасні дощі та до 25 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра у Львові буде хмарна погода з проясненнями. Вночі по всій території області, а також вдень можливі місцями короткочасні дощі. Крім цього прогнозують грози, а вдень – подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман.

Температура вночі 9 – 14°, вдень 20 – 25° тепла. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень можливі пориви 15 – 20 м/с.

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