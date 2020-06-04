ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 5 червня прогнозують теплу погоду, але з дощем

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 5 червня, у Львові прогнозують короткочасні дощі та до 25 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

 

Завтра у Львові буде хмарна погода з проясненнями. Вночі по всій території області, а також вдень можливі місцями короткочасні дощі. Крім цього прогнозують грози, а вдень – подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман.

Температура вночі 9 – 14°, вдень 20 – 25° тепла. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень можливі пориви 15 – 20 м/с.

Натисніть на зображення для його збільшення

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...